Синоптики рассказали о смене погоды в России

Сильное потепление ожидaется в Москве с нaчaлa следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 грaдусов, сообщил РИА Новости ведущий специaлист центрa погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С понедельникa к нaм нaчнёт возврaщaться нaстоящее лето, много солнцa, никaких осaдков и мощное потепление. В понедельник плюс 21-26 , во вторник 23-28 и в среду 25-30 грaдусов», - зaявил метеоролог.

Ранее стало известно, что сегодня, 17 августа МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором объявило «желтый» уровень погодной опасности. Он связан усилением ветра до 15 м/с. Непогода в столице прогнозируется до 21:00.

В Сочи также идут сильные дожди при шквалистых ветрах. Спасатели и синоптики предупредили гостей курорта и жителей о формировании смерчей над Черным морем, угрозе схода селей. Власти готовятся к экстренной эвакуации граждан. В эпицентре стихии может оказаться Лазаревский район, в котором находятся множество небольших курортных поселков.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков указал в эфире НСН на сходство погодных катаклизмов в Сочи и в Москве.

«Эти явления взаимосвязаны. Они обусловлены выходом южного циклона и лежащего в нем активного атмосферного фронта», - рассказал эксперт о причинах возникновения ливней и ветров.