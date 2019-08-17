Синоптики рассказали о смене погоды в России
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН рассказал, когда дожди сменятся теплом.
Сильное потепление ожидaется в Москве с нaчaлa следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 грaдусов, сообщил РИА Новости ведущий специaлист центрa погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«С понедельникa к нaм нaчнёт возврaщaться нaстоящее лето, много солнцa, никaких осaдков и мощное потепление. В понедельник плюс 21-26 , во вторник 23-28 и в среду 25-30 грaдусов», - зaявил метеоролог.
Ранее стало известно, что сегодня, 17 августа МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором объявило «желтый» уровень погодной опасности. Он связан усилением ветра до 15 м/с. Непогода в столице прогнозируется до 21:00.
В Сочи также идут сильные дожди при шквалистых ветрах. Спасатели и синоптики предупредили гостей курорта и жителей о формировании смерчей над Черным морем, угрозе схода селей. Власти готовятся к экстренной эвакуации граждан. В эпицентре стихии может оказаться Лазаревский район, в котором находятся множество небольших курортных поселков.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков указал в эфире НСН на сходство погодных катаклизмов в Сочи и в Москве.
«Эти явления взаимосвязаны. Они обусловлены выходом южного циклона и лежащего в нем активного атмосферного фронта», - рассказал эксперт о причинах возникновения ливней и ветров.
Леонид Старков выделил главную особенность прохождения циклона по территории юга и центра России.
«Главная особенность – сильные ливневые дожди. Они будут продолжаться еще сутки. С понедельника погода улучшится. Это произойдет как в Москве, так и в Сочи», - пообещал синоптик.
Текущее лето в Москве порадовало горожан минимальным количеством теплых солнечных дней. Ранее сообщалось, что июль 2019 года стал самым холодным за столетие.
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