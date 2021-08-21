Синоптики предупредили жителей российского юга о «погодном проклятии»
Новая волна осадков захлестнет Крым и Краснодарский край, предупреждают специалисты погодного центра «Фобос» на своем сайте жителей южных регионов.
«Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! Одним днем ненастье, увы, не ограничится», — рассказали синоптики.
Вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы стало причиной погодной аномалии. По данным метеорологов, ситуация изменится в скором времени - -уже ко вторнику осадки уменьшатся, в Новороссийске погода станет ясная погода с температурой в 30 градусов тепла.
Ранее, 13 августа, в Сочи оказались закрыты все городские пляжи из-за сильного шторма. Власти предупреждают, что купание в море в нынешних погодных условиях опасно для жизни.
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