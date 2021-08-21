Синоптики предупредили жителей российского юга о «погодном проклятии»

Новая волна осадков захлестнет Крым и Краснодарский край, предупреждают специалисты погодного центра «Фобос» на своем сайте жителей южных регионов.

Синоптики пообещали некоторым регионам РФ дожди и шквалистый ветер

«Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! Одним днем ненастье, увы, не ограничится», — рассказали синоптики.

Вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы стало причиной погодной аномалии. По данным метеорологов, ситуация изменится в скором времени - -уже ко вторнику осадки уменьшатся, в Новороссийске погода станет ясная погода с температурой в 30 градусов тепла.

Ранее, 13 августа, в Сочи оказались закрыты все городские пляжи из-за сильного шторма. Власти предупреждают, что купание в море в нынешних погодных условиях опасно для жизни.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДождиКраснодарский КрайПогодаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры