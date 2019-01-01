Шура назвал цену своих зубов

Поп-исполнитель Александр Медведев (Шура) на пресс-конференции НСН «Концерт бездомного артиста: Премьера нового клипа Шуры» объяснил новость о том, что он готов продать зубы, чтобы купить новую квартиру.

«Это домработница вчера разбирала сумки и нашла зубы. Саша, - говорит, - я нашла твои зубы. Они тебе еще нужны? – Катя, ты дура, что ли? Куда я их?..» Ну мы поржали, сделали такую открытку, я покупаю новую квартиру, продаю старые зубы», - пояснил он.

На вопрос из зала, за сколько он готов с ними расстаться, если появится богатый меценат, певец рассмеялся.

«Я подарю ему их! И эти ему отдам, - добавил он, показывая на свою верхнюю челюсть. - Они тоже временные. Это импланты, но они временные. Тысячу рублей, уже хорошо. Пойду кальян покурю за его здоровье», - заявил Шура.

Напомним, в конце 2018 года Шура заявил, что стал жертвой мошенников и рискует остаться без жилья, однако, несмотря на это продолжает заниматься творческой деятельностью.

