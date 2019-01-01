Сборная России по футболу разгромила команду «Чертаново» со счётом 6:0
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила команду «Чертаново» со счётом 6:0.Голы на свой счет записали Артём Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Фёдор Смолов, Фёдор Чалов. Точку в матче поставил полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов.
Как отмечает RT, травму плечевого сустава в этой игре получил Юрий Газинский, он неудачно приземлился после столкновения с соперником. С поля полузащитник ушел с помощью медиков.
В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.
Примет ли Газинский участие в этих встречах, в тренерском штабе затруднились ответить.
Ранее НСН писала, что форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу на матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Арестован экс-губернатор Ивановской области
- Суд Швеции отказался арестовать Ассанжа
- Роскомнадзор обязал Tinder сообщать ФСБ данные пользователей
- Установлена личность подозреваемых в деле об убийстве спецназовца ГРУ
- Зеленский подготовил конкретные предложения по Донбассу