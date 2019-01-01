Сборная России по футболу разгромила команду «Чертаново» со счётом 6:0

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.

Примет ли Газинский участие в этих встречах, в тренерском штабе затруднились ответить.

Ранее НСН писала, что форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу на матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

