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Сборная России по футболу разгромила команду «Чертаново» со счётом 6:0

3 июня19:40

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила команду «Чертаново» со счётом 6:0.Голы на свой счет записали Артём Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Фёдор Смолов, Фёдор Чалов. Точку в матче поставил полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов.

Как отмечает RT, травму плечевого сустава в этой игре получил Юрий Газинский, он неудачно приземлился после столкновения с соперником. С поля полузащитник ушел с помощью медиков.

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В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.

Примет ли Газинский участие в этих встречах, в тренерском штабе затруднились ответить.

Ранее НСН писала, что форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу на матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФутболСборная РоссииЧемпионат Европы