Дзюба будет капитаном сборной РФ в матчах квалификации к ЧЕ
Форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу на матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Как пишет РЕН ТВ, об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
Он напомнил, что наша национальная сборная проведёт две домашние встречи в рамках отборочного этапа к ЧЕ-2020. 8 июня в Саранске россияне сыграет с командой Сан-Марино, а 11 числа на стадионе в Нижнем Новгороде им будет противостоять сборная Кипра.
Напомним, Артём Дзюба был назначен капитаном сборной России осенью прошлого года после того, как о завершении карьеры в составе национальной команде заявил вратарь Игорь Акинфеев.
В апреле НСН писала, что Артём Дзюба исполнил мечту тяжелобольного 11-летнего мальчика из Петрозаводска. Проект «Мечтай со мной» выяснил, что школьник хочет потренироваться с национальной командой.
Несмотря на болезнь (рак крови), Святослав Кириков хорошо знает математику, учит английский, занимается каратэ и играет на гитаре. Однако больше всего ему нравится всё, что связано с футболом.
Тренировка с Артёмом Дзюбой пролетела на одном дыхании. В завершении футболист пожелал Святославу хорошей игры и удачи.
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