Спорт

Дзюба будет капитаном сборной РФ в матчах квалификации к ЧЕ

31 мая15:19

Форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу на матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Как пишет РЕН ТВ, об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Он напомнил, что наша национальная сборная проведёт две домашние встречи в рамках отборочного этапа к ЧЕ-2020. 8 июня в Саранске россияне сыграет с командой Сан-Марино, а 11 числа на стадионе в Нижнем Новгороде им будет противостоять сборная Кипра.

Напомним, Артём Дзюба был назначен капитаном сборной России осенью прошлого года после того, как о завершении карьеры в составе национальной команде заявил вратарь Игорь Акинфеев.

Сборная России одержала первую победу в отборе Евро-2020

В апреле НСН писала, что Артём Дзюба исполнил мечту тяжелобольного 11-летнего мальчика из Петрозаводска. Проект «Мечтай со мной» выяснил, что школьник хочет потренироваться с национальной командой.

Несмотря на болезнь (рак крови), Святослав Кириков хорошо знает математику, учит английский, занимается каратэ и играет на гитаре. Однако больше всего ему нравится всё, что связано с футболом.

Тренировка с Артёмом Дзюбой пролетела на одном дыхании. В завершении футболист пожелал Святославу хорошей игры и удачи.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Артем ДзюбаСборная России По ФутболуЧемпионат Европы