Дзюба будет капитаном сборной РФ в матчах квалификации к ЧЕ

Форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу на матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Как пишет РЕН ТВ, об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Он напомнил, что наша национальная сборная проведёт две домашние встречи в рамках отборочного этапа к ЧЕ-2020. 8 июня в Саранске россияне сыграет с командой Сан-Марино, а 11 числа на стадионе в Нижнем Новгороде им будет противостоять сборная Кипра.

Напомним, Артём Дзюба был назначен капитаном сборной России осенью прошлого года после того, как о завершении карьеры в составе национальной команде заявил вратарь Игорь Акинфеев.