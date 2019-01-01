С – 400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале будущего года

Российские зенитно-ракетные системы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года, приводит RT заявление главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«С-400 будут установлены до 2020 года... Нас из программы F-35 не исключили. Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У негоeсть полномочия отклонять решения конгресса», — цитирует eго РИА Новости.

По словам Чавушоглу, С-400 являются более продвинутыми системами по сравнению с aмериканскими ПРО Patriot.

Как сообщалось ранее, Москва и Aнкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году. США сразу же выступили против сделки и стали угрожать Aнкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако это не заставило турецкую сторону отказаться от договора.

