Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

Договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута. Об этом, как пишет RT, заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин. Он уточнил, что речи о конкретных суммах не шла, на повестке дня стояли общие вопросы и механизмы. Они были одобрены всеми участникам переговорного процесса.

Ранее стало известно, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию. Даты озвучил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.