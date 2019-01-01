Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута. Об этом, как пишет RT, заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин. Он уточнил, что речи о конкретных суммах не шла, на повестке дня стояли общие вопросы и механизмы. Они были одобрены всеми участникам переговорного процесса.
Ранее стало известно, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию. Даты озвучил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
Напомним, по делу о загрязнении топлива, идущего по нефтепроводу «Дружба» было возбуждено уголовное дело, задержано 4 человека. Следователи полагают, что загрязнение было осуществлено намеренно.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, почему основные проблемы могли быть в переговорном процессе с Белоруссией.
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