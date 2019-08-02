Редактор «Подмосковья сегодня» пострадала от нападения контролера троллейбуса

На редактора «Подмосковье сегодня» напал контролер троллейбуса. Как сообщают в редакции сайта, сотрудник «Мосгортранса» так отреагировал на несвоевременную оплату проезда.

По информации издания, их редактор ленты новостей Елизавета Михайлова в силу своей работы вынуждена была оперативно ответить на сообщения коллег и не сразу приложила карту «Тройку» к валидатору. В итоге контроллер конфисковал ее проездной и при попытке девушки забрать карточку, контроллер ударила ее кулаком по голове.

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В результате девушке пришлось обратиться в травмпункт, где медики диагностировали у нее ушиб левой глазной области. Михайлова также подала заявление в полицию. Отмечается, что в ГУП «Мосгортранс» пообещали разобраться в случившемся.

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ФОТО: РИА Новости
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