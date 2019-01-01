По плану «Перехват». В Москве ловят участников дерзкого ограбления
Московская полиция объявила план «Перехват» после дерзкого ограбления в центре столицы. Полиция ищет налётчиков, которые похитили у мужчины сумку с деньгами. Как отмечает «Свободная пресса», нападение произошло на Проспекте мира рядом с бизнес-центром у отделения банка «Открытие».
Трое злоумышленников забрали силой у потерпевшего сумку, в которой было не менее ста тысяч долларов США и скрылись, предположительно, на белом автомобиле Kia Rio. Как уточняет АГН «Москва», ограбление было совершено около часа дня по адресу проспект Мира, д. 42.
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