Ракова: в Склифе спасли пациента с повторной пересадкой легких
Специалисты НИИ им. Н.В. Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По её словам, пациент уже может готовиться к реабилитации.
Ракова рассказала, что он несколько лет назад уже перенес операцию по пересадке легких, но со временем этот орган перестал нормально работать, и мужчина последние более трех месяцев перед повторной операцией находился в реанимации на аппарате ЭКМО.
«Почти без движения он провел более 100 дней — это беспрецедентный случай, как для российской, так и для мировой медицины», — отметила вице-мэр.
Она подчеркнула, что только благоря опыту врачей Склифа удалось подготовить пациента к трансплантации спустя более трех месяцев, проведенных им практически без движения.
Перед оперативным вмешательством было проведено несколько консилиумов. В результате было принято решение проводить повторную операцию. Она была проведена бригадой хирургов под руководством главного научного сотрудника отделения торакальной хирургии НИИ Склифосовского и главного торакального хирурга ДЗМ Евгения Тарабрина. Уже через 2 недели пациент задышал самостоятельно, без помощи аппарата искусственной вентиляции легких.
Подобные операции в НИИ Склифосовского проходят с 2011 года. За это время удалось провести более 80 трансплантаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru