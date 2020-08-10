Работники «на удаленке» могут получить северные надбавки
Право на северные надбавки могут получить работники в удаленном режиме. Как пишет «Российская газета», такая норма обсуждается рабочей группой, которая готовит ко второму чтению законопроект об удаленной работе.
В России к северным территориям относятся районы страны за Полярным кругом. Это Якутия, Камчатский край, Мурманская и Магаданская области, отдельные районы Архангельской, Тюменской, Иркутской, Сахалинской областей, Республики Коми, Хабаровского и Красноярского краев.
На них проживает порядка 11,5 млн человек. Кроме того 1,5 млн россиян работают на Крайнем Севере вахтовым методом. Все они получают к зарплате районный коэффициент и северные надбавки, достигающие 100% к зарплате. Рабочая группа должна определить, какие формы удаленного труда возможна в этих условиях и с какой оплатой.
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