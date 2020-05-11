Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин заявил об окончании с 12 мая тотального режима нерабочих дней. Об этом глава государства объявил на совещании по борьбе с коронавирусом. При этом все карантинные меры, призванные предотвратить распространение заболевания, сохраняются.
Как подчеркнул Путин, все регионы РФ готовы к оказанию помощи гражданам, заразившимся коронавирусом. В первую очередь будет возобновлена деятельность предприятий базовых отраслей промышленности. При это все меры санитарной безопасности будут неукоснительно союлюдаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru