Путин посоветовал Грудинину вывести деньги из офшоров

Владимир Путин призвал не сравнивать бывшего главу правительства Евгения Примакова и кандидата в президенты России, директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Так в ходе прямой линии он отреагировал на предложение назначить Грудинина премьером, как это сделал Ельцин в отношении Примакова.

«У Примакова не было счетов в зарубежных офшорах. Он был совершенно чистый человек. Так что чтобы говорить о возможности назначения Грудинина премьером для начала ему нужно вывести деньги из офшоров», - сказал Путин.

Ранее президент России оценил возможность начала военного конфликта между США и Ираном.

