Путин: Акции протеста в Москве связаны с электоральным циклом

Президент России Владимир Путин связал прошедшие в Москве акции протеста с электоральным циклом, пояснив журналистам перед переговорами с президентом Франции, что осенью должны пройти в стране региональные выборы.

Путин назвал очевидными причины, по которым ряд кандидатов не были допущены на региональные выборы, в том числе - в Мосгордуму.

«В этом году до выборов не допущены 57 человек за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании», - заявил президент на пресс-конференции, пояснив, что среди причин были фальсификация подписей в поддержку тех или иных кандидатов.