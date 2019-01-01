Профсоюз пилотов: Катастрофа «Суперджета» стала следствием отношения к летному составу

Российским пилотам не хватает подготовки для успешного пилотирования в экстремальных ситуациях. Об этом на пресс-конференции НСН «Реальные причины трагедии SSJ-100: Что скрывает МАК?» заявил президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов.

«Мы будем внимательно следить за процессом. Мы уже много говорили, что в авиакомпаниях недостаточная подготовка летного состава. Как можно требовать от человека, чтобы он справился, когда он этого никогда не делал? Я опрашивал пилотов, и только один из них мне рассказал, что лет семь назад, когда переучивался на «Сухой», то пробовал полетать в критическом режиме. Кроме того, в авиакомпаниях существует карательный режим. Мы сейчас над этим работаем, потому что летчик не думает о полете, он боится, как бы не быть наказанным», - посетовал он.

Ранее эксперт МАК Владимир Кофман назвал причиной авиакатастрофы «грубые приземления», а по заключению Росавиации сгоревший самолёт был в идеальном техническом состоянии.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево в ходе экстренной посадки загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), в результате чего погиб 41 человек.

