Продюсер Алибасов находится в тяжёлом состоянии





Состояние продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации. Об этом РИА новости сообщил представитель столичного НИИ имени Склифосовского, где находится Алибасов.

Он, напомним, по ошибке вместо сока выпил жидкость для промывки труб. Директор продюсера Вадим Горожанкин добавил, что у Алибасова четвёртая, максимальная, степень ожога желудка. Выздоровление может занять много месяцев.

Как пишет RT, за Бари Каримовичем ухаживает его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. По ее словам, Алибасов «даже пытается шутить».

Несчастный случай с основателем группы «На-на» случился накануне, а 6 июня Бари Алибасов будет отмечать 72 года, напоминает РИА ФАН.

Ранее экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал НСН, что советовал продюсеру жениться на Федосеевой-Шукшиной еще 20 лет назад.

