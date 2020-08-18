Дегтярёв предложил налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил придать дополнительный импульс для развития регионального туризма за счёт налоговых вычетов для тех, кто приезжает на Дальний Восток по пакетным турам на срок от трёх дней.
По словам Дегтярёва, максимальную сумму возврата планируют ограничить 26 тысячами рублей на путешественника, что сопоставимо с расходами на авиаперелёт.
Дегтярёв на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Благовещенске попросил правительство поддержать эту инициативу. Он считает, что мера поддержит внутренний туризм в нынешнее непростое время, когда из-за коронавируса туристический поток сильно просел.
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