Православные христиане празднуют Пасху

Сегодня, 28 апреля, православные верующие отмечают Светлую Пасху Христову, или Воскресение Господне.

Праздник посвящен главному евангельскому событию – Воскресению Иисуса Христа, почитаемого христианами как Сына Бога.

В этот день, после окончания самого длительного и строго Великого Поста, на праздничный стол принято ставить освещенные сдобные куличи, которые являются символами церкви, и крашеные яйца, символизирующие чудо Воскресения и вечную жизнь.

На Пасху, а также еще сорок дней после православные приветствуют друг друга словами : «Христос воскрес» — «Воистину воскрес» с троекратным целованием. Считается, что этот обычай возник еще у апостолов.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН объяснил, почему считает знания россиян о Светлой Пасхе кашей из различных суеверий и домыслов.

