Попугай из Таиланда съел более 20 бриллиантов
В Бангкоке попугай полакомился бриллиантами. Птица по кличке Солнышко нашла шкатулку с драгоценностями своих хозяев и выклевала более 20 камней из украшений. Владельцы пернатого не знали о случившемся. Они взволновались за самочувствие своего питомца и показали его ветеринарам. По данным издания Sanook, врачи сделали рентген, а после этого они увидели горсть посторонних предметов в организме птицы. Во время операции из желудка попугая вытащили 20 бриллиантов, сообщает ветеринарная клиника Animal Space.
Сейчас Солнышко чувствует себя хорошо. Владельцев попугая призвали быть осторожнее и не оставлять на виду блестящие вещи, ведь здоровье питомца зависит от заботы его хозяев.
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