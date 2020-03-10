Победитель розыгрыша Радио JAZZ 89.1 FM отправится с семьёй в путешествие на море

Масштабный интерактивный розыгрыш проводило Радио JAZZ 89.1 FM в партнерстве с туристической компанией «Тартус-Тур» и садом «Эрмитаж» в течение четырех месяцев, с 21 декабря 2019 года по 6 марта 2020 года. Главным призом стало семейное путешествие на море на семь дней.



Приз достался Денису Корчагину из Воронежа, набравшему больше всех баллов - 7200. К поклонникам Радио JAZZ 89.1 FM Денис присоединился совсем недавно во время отдыха в Крыму. Путешествие на море станет отличным подарком супруге на день рождения, которое она праздновала 6 марта.