По факту разгерметизации Boeing 737 проводится доследственная проверка





На борту Boeing 737-500, который экстренно вернулся в аэропорт «Внуково», во время полета запахло дымом. Вывалились маски, но кислорода в них не было. Подробности инцидента появилась в соцсетях.

Пассажиры рассказали телеканалу «360» отметили отменную работу экипажа. При этом Людмила Зацаринная сообщила, что самолет снижался минут 10. У многих болели уши, кричали дети — им было непривычно и страшно.