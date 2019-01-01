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По факту разгерметизации Boeing 737 проводится доследственная проверка

4 июня21:20


На борту Boeing 737-500, который экстренно вернулся в аэропорт «Внуково», во время полета запахло дымом. Вывалились маски, но кислорода в них не было. Подробности инцидента появилась в соцсетях.

Пассажиры рассказали телеканалу «360» отметили отменную работу экипажа. При этом Людмила Зацаринная сообщила, что самолет снижался минут 10. У многих болели уши, кричали дети — им было непривычно и страшно.

Пилот: Сброс топлива во время полета самолета никому не навредит

Борт компании UTair выполнял рейс из Москвы в Берлин, напоминает РИА ФАН. Сначала в качестве причины называли срабатывание датчика турбонаддува. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

СКР организовал доследственную проверку по факту разгерметизации на борту самолёта, уточняет RT.

Ранее НСН писала, что пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево.

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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