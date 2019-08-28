Племянница Скрипаля: Нас расстроил приход к власти Бориса Джонсона

Назначение Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании снизило вероятность разрешения скандала вокруг отравления Скрипалей. Об этом на пресс-конференции НСН «Развязка дела Скрипалей: Новые санкции или возвращение в G7?» племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль.

«Мы очень радовались, когда ушла Тереза Мэй. Но для нашей семьи было худшим вариантом, что новым премьером стал Борис Джонсон. Потому что именно он первым обвинил в отравлении Скрипалей Россию. И заявил, что у него есть неопровержимые доказательства, и когда он их предъявит, это будет бомба», - напомнила она.

По словам Виктории Скрипаль, последний раз они говорили с Сергеем Скрипаль 26 июня.

«Это было восемь часов вечера. Он рассказал, что у него все еще трахеостома в горле. Что он каждый месяц проходит обследование в одном из госпиталей Великобритании. В своем отравлении он винит Петрова и Боширова. Он поговорил с мамой и сказал: «Я в Россию не вернусь. И Юля тоже». Он сказал, что «Юля со мной, все хорошо». Я знаю, что Юлина квартира здесь продается», - добавила она.

Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. В тоже время, президент США Дональд Трамп на прошедшем саммите большой семёрки, активно предлагал пригласить Владимира Путина для участия в следующей встрече.

