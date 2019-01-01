Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Российский писатель Дмитрий Быков, который находился в искусственной коме, пришел в себя. Об этом сообщила его Ирина Лукьянова телеканалу 360°.

«Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует», - рассказала Лукьянова.

Врачи столичной клиники, где находится писатель, подтвердили улучшение его здоровья.

Напомним, 51-летний Дмитрий Быков был госпитализирован в уфимскую больницу с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Позднее диагноз «инсульт» не подтвердился. Было принято решение транспортировать Дмитрия Быкова в Москву, куда самолет доставил писателя 18 апреля.

Ранее врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, каковы прогнозы в отношении самочувствия Дмитрия Быкова.

