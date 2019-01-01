Оставившую двух годовалых детей в хостеле женщину арестовали

Суд арестовал мать, которая оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в Подмосковье и не вернулась за ними. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело своей вины.