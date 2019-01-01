Оставившую двух годовалых детей в хостеле женщину арестовали
Суд арестовал мать, которая оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в Подмосковье и не вернулась за ними. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело своей вины.
Женщины не признала. RT напоминает, инцидент произошёл 28 мая. Мать заявила, что передала их няне.
Ранее в эфире НСН Национальный родительский комитет предложил решение проблемы нехватки мест в яслях.
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