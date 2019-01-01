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Оставившую двух годовалых детей в хостеле женщину арестовали

3 июня20:58

Суд арестовал мать, которая оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в Подмосковье и не вернулась за ними. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело своей вины.

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Женщины не признала. RT напоминает, инцидент произошёл 28 мая. Мать заявила, что передала их няне.

Ранее в эфире НСН Национальный родительский комитет предложил решение проблемы нехватки мест в яслях.

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Фото: https://flickr.com
ТЕГИ:ХостелДетиУголовное Дело