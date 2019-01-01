Олег Кононов останется главным тренером ФК «Спартак»
Олег Кононов продолжит работу на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Такое решение было принято на заседании совета директоров. Напомним, что по итогам чемпионата Российской премьер-лиги красно-белые заняли пятое место. Фанаты таким финишем любимой команды остались, естественно, недовольны. Многие эксперты предрекали отставку Кононова.
При этом столичная команда получила путевку в Лигу Европы УЕФА, но свое участие в турнире она начнет с квалификационной стадии.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. До него главным тренером команды работал итальянец Массимо Каррера, но он оставил пост из-за скандала внутри команды.
Ранее в эфире НСН ветеран «Спартака» обвинил «Урал» в будничности финала Кубка России.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Режиссер Лунгин опроверг сообщения об ухудшении здоровья
- Павел Лунгин попал в реанимацию из-за проблем с сердцем
- Задержанного в Косове россиянина освободили
- Союз журналистов России возмущён задержанием шеф-редактора Sputnik Литва в Вильнюсе
- Саакашвили вновь стал гражданином Украины по решению Зеленского