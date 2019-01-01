Олег Кононов останется главным тренером ФК «Спартак»

При этом столичная команда получила путевку в Лигу Европы УЕФА, но свое участие в турнире она начнет с квалификационной стадии.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. До него главным тренером команды работал итальянец Массимо Каррера, но он оставил пост из-за скандала внутри команды.

Ранее в эфире НСН ветеран «Спартака» обвинил «Урал» в будничности финала Кубка России.



