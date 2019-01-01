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Олег Кононов останется главным тренером ФК «Спартак»

28 мая19:56

Олег Кононов продолжит работу на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Такое решение было принято на заседании совета директоров. Напомним, что по итогам чемпионата Российской премьер-лиги красно-белые заняли пятое место. Фанаты таким финишем любимой команды остались, естественно, недовольны. Многие эксперты предрекали отставку Кононова.

Завершился чемпионат России по футболу

При этом столичная команда получила путевку в Лигу Европы УЕФА, но свое участие в турнире она начнет с квалификационной стадии.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. До него главным тренером команды работал итальянец Массимо Каррера, но он оставил пост из-за скандала внутри команды.

Ранее в эфире НСН ветеран «Спартака» обвинил «Урал» в будничности финала Кубка России.


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