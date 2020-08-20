Обама обвинил Трампа в смерти 170 тысяч человек
Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действующего президента Дональда Трампа в своей речи на Демократической национальной конвенции «Uniting America». Об этом сообщается на сайте конвенции демократов.
Обама обвинил Трампа в неспособности стать профессиональным политиком. «Последствия этой неудачи поражают. 170 тысяч американцев мертвы. Потеряны миллионы рабочих мест. Худшие порывы нашего общества высвободились, наша гордая репутация в мире принижена, наши демократические институты скомпрометированы, как никогда раньше», — сказал бывший президент в своей речи на конвенции.
Ранее Джо Байден, занимавший должность вице-президента при Обаме, был официально выбран кандидатом от Демократической партии США на пост президента страны. Барак Обама поздравил его с выдвижением и сказал, что гордится им.
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