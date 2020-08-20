Обама обвинил Трампа в смерти 170 тысяч человек

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действующего президента Дональда Трампа в своей речи на Демократической национальной конвенции «Uniting America». Об этом сообщается на сайте конвенции демократов.

Обама обвинил Трампа в неспособности стать профессиональным политиком. «Последствия этой неудачи поражают. 170 тысяч американцев мертвы. Потеряны миллионы рабочих мест. Худшие порывы нашего общества высвободились, наша гордая репутация в мире принижена, наши демократические институты скомпрометированы, как никогда раньше», — сказал бывший президент в своей речи на конвенции.