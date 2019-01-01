Новый сквер построят Красногорске

В подмосковном городе Красногорске между многоэтажными домами появится новый сквер. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее местные жители боялись, что на свободной площадке между домами построят еще один многоквартирный дом, но оказалось, что это не так.

Как отметил губернатор, главная задача властей— это своевременно информировать жителей о том, что будет происходить на том или ином участке городского округа, муниципалитета.

Сайт «Подмосковье сегодня» уточняет, что концепцию сквера и его благоустройства власти муниципалитета обсудят с жителями этим летом.

Ранее НСН писала, что 1 июня актер Валерий Гаркалин прочтёт «Алису в стране чудес» в парке «Зарядье» в честь Международного дня защиты детей.

