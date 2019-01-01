Валерий Гаркалин прочтёт «Алису в стране чудес» в парке «Зарядье»

1 июня в Большом зале парка «Зарядье» актёр театра и кино Валерий Гаркалин прочтёт симфо-сказку «Алиса в стране чудес». Слушателей ждёт во многом неожиданный «саундтрек» — музыка Мусоргского, Чайковского, Равеля, Дебюсси, Бизе, Сен-Санса, Дюка, Гершвина в исполнении Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества.

Одна из самых увлекательных сказок мировой литературы «Алиса в стране чудес» объединяет поколения. Дети считают ее «детской», а взрослые – «взрослой». Сколько экранизаций, радиоспектаклей, постановок на сцене, анимационных фильмов созданы по мотивам «Алисы в стране чудес». В этот субботний вечер чудеса вернутся на сцену парка «Зарядье». Добавим, начало творческого вечера в 19:00.

