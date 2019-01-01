Названы страны, граждане которых погибли при взрывах на Шри-Ланке

В ходе терактов на Шри-Ланке погибли подданные Японии, Дании, Пакистана, Индии, Бангладеш и Марокко. Об этом сообщил телеканал News 1st со ссылкой на представителя национальной больницы.

По информации портала Ada Derana, при взрывах в числе погибших оказались и граждане Бельгии, уточняет РИА Новости.

Жертвами терактов в Шри-Ланке стали 35 иностранцев, в том числе по двое граждан из Китая и Турции, один житель Нидерландов.

Со ссылкой на источник в больнице агентство «Франс Пресс» сообщило о том, что среди погибших есть подданные Соединенного Королевства и США.

В ходе восьми взрывов, прогремевших в Шри-Ланке, общее число погибших достигло 15 человек, пострадавших – 450.

Ранее Ранее доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО, замглавреда журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунёв в эфире НСН рассказал, какие события могли привести к череде взрывов на Шри-Ланке.

