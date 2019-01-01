Названа причины пожара на оборонном заводе «Красмаш»
Нарушение правил эксплуатации электрооборудования названо одной из основных причин пожара на заводе «Красмаш» в Красноярске, сообщает ТАСС.
«Одна из основных версий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования», — цитирует агентство заявление начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Игоря Лисина.
Представители МЧС будут работать на объекте до конца дня, чтобы успеть завершить необходимые работы.
Напомним, крупный пожар на территории «Красмаша», ведущего предприятия по производству российского оружия и боеприпасов, возник 26 апреля. Огнем было охвачено пять тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша цеха на площади 2,5 тысяч квадратных метров. Огонь удалось локализовать, а затем и потушить вечером в пятницу.
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