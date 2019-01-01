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Названа причины пожара на оборонном заводе «Красмаш»

27 апреля13:39

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования названо одной из основных причин пожара на заводе «Красмаш» в Красноярске, сообщает ТАСС.

 «Одна из основных версий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования», — цитирует агентство заявление начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Игоря Лисина.

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Представители МЧС будут работать на объекте до конца дня, чтобы успеть завершить необходимые работы.

Напомним, крупный пожар на территории «Красмаша», ведущего предприятия по производству российского оружия и боеприпасов, возник 26 апреля. Огнем было охвачено пять тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша цеха на площади 2,5 тысяч квадратных метров. Огонь удалось локализовать, а затем и потушить вечером в пятницу. 

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ТЕГИ:ПожарКрасноярскМЧС РФМЧС

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