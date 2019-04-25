Ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей

Напомним, что в результате природных пожаров 400 человек лишились имущества, пламя уничтожило более 100 домов. В регионе ввели режим ЧС. Следственные органы возбудили пять дел по статье УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Ранее президент Владимир Путин пообещал вместе с правительством подготовить указ о введении режима ЧС в Забайкальском округе, отмечает Газета.ру.

Также Путин поручил властям округа подготовить до 10 мая детальный план восстановления пострадавшего при пожарах жилья, передает RT.

