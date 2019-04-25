Ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей
Ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценили в один миллиард рублей. Такую цифру озвучил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов, уточнив, что ущерб сельскому хозяйству составляет около 600 миллионов рублей, пишет ТАСС.
Напомним, что в результате природных пожаров 400 человек лишились имущества, пламя уничтожило более 100 домов. В регионе ввели режим ЧС. Следственные органы возбудили пять дел по статье УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Ранее президент Владимир Путин пообещал вместе с правительством подготовить указ о введении режима ЧС в Забайкальском округе, отмечает Газета.ру.
Также Путин поручил властям округа подготовить до 10 мая детальный план восстановления пострадавшего при пожарах жилья, передает RT.
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