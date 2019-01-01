Нагиев предложил сделать «честный финал» «Голоса»

Дмитрий Нагиев, ведущий шоу «Голос. Дети» предложил аннулировать итоги финала шестого сезона, в котором одержала победу дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель, это их проблемы. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», — предложил ведущий.

Напомним, Микелла Абрамова победила по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов поклонников. Исполнительница выиграла право на запись сингла и 1 млн рублей.

Руководство Первого канала заявило об «аномальностях» при голосовании в финале и отметило, что окончательные итоги шоу будут озвучены только после проведения необходимой проверки.

Из-за травли в Сети Алсу и ее дочь ограничили возможность комментировать их посты.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН призвал оставить в покое детей-финалистов и объяснил, почему в скандале вокруг шоу виноваты взрослые.

