«Нафтогаз» заявил об отклонении жалобы «Газпрома» в суде Нидерландов

Жалоба «Газпрома» по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» отклонена апелляционным судом Амстердама. Об этом Интерфакс-Украина стало известно из пресс-релиза «Нафтогаза».

В силе осталось ранее принятое решение Окружного суда Люксембурга в спорах «Газпрома» и «Нафтогаза»: по-прежнему под арестом находятся активы российской компании на территории страны в рамках решения арбитража, - отмечает RT.