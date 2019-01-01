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«Нафтогаз» заявил об отклонении жалобы «Газпрома» в суде Нидерландов

19 июля15:22

Жалоба «Газпрома» по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» отклонена апелляционным судом Амстердама. Об этом Интерфакс-Украина стало известно из пресс-релиза «Нафтогаза».

В силе осталось ранее принятое решение Окружного суда Люксембурга в спорах «Газпрома» и «Нафтогаза»: по-прежнему под арестом находятся активы российской компании на территории страны в рамках решения арбитража, - отмечает RT.

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Напомним, Москва предложила Киеву мировое соглашение по арбитражным разбирательствам в июне.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд вынес решение в пользу «Нафтогаза», присудив ему компенсацию в размере 2,6 млрд. евро.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что мешает Украине и России договорится о транзите газа.

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