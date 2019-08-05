На территории Ачинского района после взрыва ввели режим ЧС
5 августа22:46
На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС после взрыва на складе боеприпасов. Как пишет Коммерсант, об этом сообщила местная администрация.
Такое решение было принято в ходе экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что начата эвакуация населения деревни Каменка и близлежащих деревень.
Напомним, взрыв на территории воинской части в Красноярском крае произошел днем 5 августа. По последним данным, среди пострадавших восемь человек.
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Фото: vk.com/Коммунальный Мост | Красноярск
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