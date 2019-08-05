На территории Ачинского района после взрыва ввели режим ЧС

На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС после взрыва на складе боеприпасов. Как пишет Коммерсант, об этом сообщила местная администрация.

Такое решение было принято в ходе экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что начата эвакуация населения деревни Каменка и близлежащих деревень.

Напомним, взрыв на территории воинской части в Красноярском крае произошел днем 5 августа. По последним данным, среди пострадавших восемь человек.

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Фото: vk.com/Коммунальный Мост | Красноярск
ТЕГИ:ВзрывКрасноярский Край

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