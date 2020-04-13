На столичном портале поставщиков появился электронный документооборот

Электронный документооборот между заказчиками, поставщиками и контролирующими органами в сфере закупок заработал в пилотном режиме на столичном портале поставщиков. Он позволит сэкономить время, снизить затраты и сократить количество ошибок.

Поставщикам больше не придется вручную описывать спецификации и отправлять их в бумажном виде заказчикам. А тем не нужно тратить время на перенос данных в платежные или бухгалтерские документы. Все необходимые сведения автоматически собираются в универсальный передаточный документ (УПД), составленный по форме ФНС.



«Электронный документооборот на Портале поставщиков стал первым в сфере закупок, осуществляемых по 44-ФЗ, в Москве. Обмен юридическими документами теперь возможен без использования бумажных носителей, что существенно сокращает трудозатраты участников закупочного процесса», - отметил руководитель московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Уже на этапе электронной спецификации сокращается количество технических ошибок и некорректно составленных приложений.

«Опрос предпринимателей, работающих на рынке городского заказа, показал, что больше четверти респондентов считают совершенствование портала поставщиков в качестве инструмента для автоматизации малых закупок необходимым. Оно ведет к тому, что этот рынок становится более понятным и открытым для бизнеса», — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. По его словам, столичный портал поставщиков по технологическим решениям превосходит многие мировые аналоги.

Ежедневно на портале заключают более тысячи контрактов. «Электронный документооборот за счет удобства и экономии времени позволит предпринимателям еще более активно участвовать в аукционах и закупках на портале», — добавил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Пилотное тестирование электронного документооборота началось в феврале, и пока в нем принимают участие заказчики фокус-группы столицы. После технической проверки сервиса он будет доступен для всех заказчиков и поставщиков Москвы и регионов.

