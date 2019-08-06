«Мумий Тролль» записали песню для аниме
Рок-группа создала специальную версию композиции «Космический десантник» для легендарного японского аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив». Новость об этом появилась в аккаунте артистов в Инстаграм.
«Аниме-версия песни «Космический десантник» выдержана в стилистике J-Rock. Она звучит в финале кинофильма, в котором зрителей ждет драматическая развязка. Таким образом, оригинальный саундтрек культового композитора Хироюки Савано в русской версии аниме будет усилен взрывным хитом от Ильи Лагутенко»,- пишут в Инстаграм.
Картина «Мобильный воин Гандам: Нарратив» – японские «Звездные войны», рассказывающая историю трех друзей: Риты, Мишель и Йона. Они были самыми обычными детьми, но все изменилось, когда они предсказали величайшую катастрофу- падение на нашу планету космической станции. Этим летом космоопере «Мобильный воин Гандам» исполняется 40 лет, и ее новый полнометражный фильм впервые выйдет в российский кинопрокат уже 15 августа.
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