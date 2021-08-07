Москвичам пообещали грозовой ливень

«Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого кружит над акваторией Ботнического залива. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха повысится до плюс 27-29, по области - плюс 25-30», - рассказал синоптик.

По его словам, ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 4-9 метра в секунду, при грозе перейдет в порывистый. При этом атмосферное давление существенно не изменится и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что ближайшие пять дней в столице будут очень теплыми, а небольшие осадки прекратятся к началу недели.

«Для москвичей температуры выше 30 градусов являются не то, что необычными, а опасными, потому что это негативно влияет на состояние человека, особенно в среднем и пожилом возрасте. Ждать жары с удовольствием не стоит, она все-таки опасна. Но в ближайшие пять дней температура будет очень высокой и будет превышать норму на 5-6 градусов», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

