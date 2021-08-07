Москвичам пообещали грозовой ливень
На фоне 29 градусов жары в Москве в субботу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого кружит над акваторией Ботнического залива. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха повысится до плюс 27-29, по области - плюс 25-30», - рассказал синоптик.
По его словам, ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 4-9 метра в секунду, при грозе перейдет в порывистый. При этом атмосферное давление существенно не изменится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что ближайшие пять дней в столице будут очень теплыми, а небольшие осадки прекратятся к началу недели.
«Для москвичей температуры выше 30 градусов являются не то, что необычными, а опасными, потому что это негативно влияет на состояние человека, особенно в среднем и пожилом возрасте. Ждать жары с удовольствием не стоит, она все-таки опасна. Но в ближайшие пять дней температура будет очень высокой и будет превышать норму на 5-6 градусов», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Москвичам пообещали грозовой ливень
- Российский фрегат направился в Средиземноморье
- В Греции неизвестные напали на журналистов во время трансляции пожаров
- Российские ватерполистки упустили бронзу Токио-2020
- Вирусолог рассказал о россиянине с COVID-19, заразившем полторы тысячи человек
- Эксперт рассказал о разработке новых версий российских вакцин от COVID-19
- Афганские военные сообщили о ликвидации «теневого губернатора» талибов
- Сборная России по художественной гимнастике вышла в финал Олимпиады в командных соревнованиях
- У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Российские пляжники завоевали серебро Олимпийских Игр в Токио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru