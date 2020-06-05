Москва сдаст в аренду 39 складских помещений
На городские торги выставлены 39 складских помещений в нежилых зданиях общей площадью 47,4 тыс квадратных метров по стоимости от 1176 до 9411 рублей за один квадратный метр в год.
«Сегодня складская недвижимость находится в центре внимания инвесторов, поскольку активно развивается сегмент онлайн-ритейла. Через открытые торги предприниматели могут по доступной цене обзавестись собственными площадями, находящимися в черте столицы. Победители открытых торгов могут арендовать коммерческие помещения площадью от 12,8 до 2867 квадратных метров, а в некоторых случаях даже целое здание, вилка ценовых предложений составляет от 1176 до 9411 рублей за квадратный метр», - сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Больше всего складских помещений — 9 лотов — находятся в Зеленоградском административном округе.
Организатор аукционов - Департамент города Москвы по конкурентной политике. В настоящее время ведется заявочная кампания для всех выставленных на торги лотов. Ознакомиться с документацией по каждому из объектов можно на Инвестиционном портале города Москвы.
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