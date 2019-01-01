Михаил Ефремов рассказал о причине смерти матери
Алла Покровская скончалась от заражения крови, рассказал её сын – актёр Михаил Ефремов, сообщает Ura.ru.
«Сепсис. Ну это как старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала», — сказал Ефремов, добавив, что из-за проблем с печенью нельзя было сделать Покровской переливание крови.
Михаил около двух недель навещал мать в реанимации. Прощание с ушедшей из жизни артистки театра «Современник», преподавателя школы – студии МХАТ состоится 27 июня, уточняет RT.
Ранее НСН сообщала, что Михаил Ефремов заявил в эфире украинского радио «Новое Время», что с распадом Советского Союза развеялся «коммунистический морок». Этим он возразил на замечание ведущего, что это явление до сих пор продолжается. «Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», — сказал Евремов. При этом он добавил, что страна при этом не является «империей зла». Запись эфира опубликована на странице радиостанции в Facebook.
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