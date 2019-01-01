Метеорологи предупредили москвичей о ночных заморозках

В Московском регионе в начале недели в ночные часы температура опустится ниже 0 градусов. Об этом сообщает RT.

Ожидается, что из-за антициклона в Москве ночью 29 апреля температура приблизится к нулевой отметке, а по области – до -3 градусов мороза. Ночные заморозки продержатся в Москве до среды, а в области несколько потеплеет и температура составит 1-4 градуса.