На выходных завершится период теплой погоды в Москве. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Период необычно теплой для апреля погоды – столбики термометров поднимались до +23…+25⁰С - завершится в ближайшие выходные. Суббота будет еще теплая, такая же как и рабочая неделя. Ночью в Москве +8…+10⁰С, по области от +6⁰С до +11⁰С. А в центре города даже до +12…+14⁰С. Переменная облачность без осадков. Днем в субботу максимальная температура +22…+24⁰С, и по области - от +19⁰С до +24⁰С, но местами небольшой дождь. Ветер развернется на западный, его скорость составит 5-10 м/с. И местами порывы до 15 м/с», - сказала она.