На выходные в столицу придут заморозки
Ведущий специалист Гидрометцентра рассказала в эфире НСН, как сильно похолодает в Москве.
На выходных завершится период теплой погоды в Москве. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Период необычно теплой для апреля погоды – столбики термометров поднимались до +23…+25⁰С - завершится в ближайшие выходные. Суббота будет еще теплая, такая же как и рабочая неделя. Ночью в Москве +8…+10⁰С, по области от +6⁰С до +11⁰С. А в центре города даже до +12…+14⁰С. Переменная облачность без осадков. Днем в субботу максимальная температура +22…+24⁰С, и по области - от +19⁰С до +24⁰С, но местами небольшой дождь. Ветер развернется на западный, его скорость составит 5-10 м/с. И местами порывы до 15 м/с», - сказала она.
Ночь на воскресенье тоже прогнозируется с небольшим кратковременным дождем местами.
«Ветер уже будет северо-западный, местами с порывами до 12-17 м/с. Температура еще не успеет понизится, в Москве будет +8…+10⁰С, по области +5…+10⁰С. Атмосферное давление упадет, поскольку погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Днем в воскресенье ветер уже будет северным – северо-восточным, с порывами до 12-17 м/с, температура в Москве не выше +11…+13⁰С. И в Подмосковье максимальная температура +8…+13⁰С. Похолодает почти на 10 градусов. И в ночь на понедельник в Москве около 0⁰С. По области – от -4⁰С до +1⁰С», - добавила синоптик.
Ранее метеорологи предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
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