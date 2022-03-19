Медвежата-сироты из Ленобласти получили имена в питомнике

Медвежат-двойняшек откормили. Они набирают вес и демонстрируют характер. Шима – более общительная и озорная, Норд спокойнее сестры, но тоже может за себя постоять.

Крошечных косолапых по громкому писку обнаружил лесник в Ленобласти. Браконьеры убили мать-медведицу во время спячки в берлоге. Медвежат правонарушители не заметили и бросили в лесу, пишут «Невские новости».

