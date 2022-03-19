Медвежата-сироты из Ленобласти получили имена в питомнике

В Центре спасения медвежат-сирот двое осиротевших малышей из Ленобласти получили имена. Кличку Шима получила маленькая медведица с белыми пятнами, ее брата назвали Норд. Смотрители сообщают, что животные набрали в весе и начали бегать. Подробностями из жизни косолапых поделились сотрудники организации в группе социальной сети «ВКонтакте».

На Чукотке к людям вышел белый медвежонок

Медвежат-двойняшек откормили. Они набирают вес и демонстрируют характер. Шима – более общительная и озорная, Норд спокойнее сестры, но тоже может за себя постоять.

Крошечных косолапых по громкому писку обнаружил лесник в Ленобласти. Браконьеры убили мать-медведицу во время спячки в берлоге. Медвежат правонарушители не заметили и бросили в лесу, пишут «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Центра спасения медвежат-сирот
ТЕГИ:ПриродаЖивотныеМедведи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры