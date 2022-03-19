Медвежата-сироты из Ленобласти получили имена в питомнике
В Центре спасения медвежат-сирот двое осиротевших малышей из Ленобласти получили имена. Кличку Шима получила маленькая медведица с белыми пятнами, ее брата назвали Норд. Смотрители сообщают, что животные набрали в весе и начали бегать. Подробностями из жизни косолапых поделились сотрудники организации в группе социальной сети «ВКонтакте».
Медвежат-двойняшек откормили. Они набирают вес и демонстрируют характер. Шима – более общительная и озорная, Норд спокойнее сестры, но тоже может за себя постоять.
Крошечных косолапых по громкому писку обнаружил лесник в Ленобласти. Браконьеры убили мать-медведицу во время спячки в берлоге. Медвежат правонарушители не заметили и бросили в лесу, пишут «Невские новости».
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