Медведев поручил приблизить работу школ и больниц к «семейному графику»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация»» дал ряд поручений министерствам и ведомствам. В частности, - сформировать более гибкий график соцучреждений, ориентированный на потребности семьи.

«Внесите в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство... в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — сообщается на сайте правительства РФ.

Дмитрий Медведев поручил изучить региональную практику по формированию «семейного графика» в социальных, образовательных учреждениях и учреждениях культуры.