Медведев поручил приблизить работу школ и больниц к «семейному графику»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация»» дал ряд поручений министерствам и ведомствам. В частности, - сформировать более гибкий график соцучреждений, ориентированный на потребности семьи.
«Внесите в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство... в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — сообщается на сайте правительства РФ.
Дмитрий Медведев поручил изучить региональную практику по формированию «семейного графика» в социальных, образовательных учреждениях и учреждениях культуры.
Также глава кабинета министров РФ дал поручение подготовить предложения по мониторингу доступности записи к врачам и сокращению сроков ожидания и приёма врачей медицинских организаций, сообщает RT.
Напоминаем, форум состоялся 4-6 апреля 2019 года в Московской области.
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