«Локомотив» не удержал ничью в матче с «Ювентусом»

22 октября, «Локомотив» в Турине уступил «Ювентусу» с таким же счетом, первыми забив гол.

После четырех туров «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в группе. На первом «Ювентусс» с 7 очками. Первое и второе место в группе позволяют выйти в плей-офф Лиги чемпионов, третье — в плей-офф Лиги Европы.

Ранее НСН рассказала о прошедшем матче в Петербурге, где местный «Зенит» уступил германскому «Лейпцигу» в групповом турнире Лиги Чемпионов 0 : 2. Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил, что «судя по игре "Зенита", нашим командам рано играть в Лиге Чемпионов. Мы слабее по мастерству. В игровом плане "Лейпциг" был сильнее, они были хозяевами на поле».







