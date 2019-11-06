«Локомотив» не удержал ничью в матче с «Ювентусом»
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» из Турина обыграл московский «Локомотив» в российской столице. Матч закончился со счётом 2 : 1. В составе «Локомотива» гол забил Алексей Миранчук.
Первыми счёт открыли гости. На третьей минуте матча гол забил Аарон Ремзи. В добавленное время второго тайма решающий мяч забил Дуглас Коста, который заменил Криштиану Роналду.
22 октября, «Локомотив» в Турине уступил «Ювентусу» с таким же счетом, первыми забив гол.
После четырех туров «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в группе. На первом «Ювентусс» с 7 очками. Первое и второе место в группе позволяют выйти в плей-офф Лиги чемпионов, третье — в плей-офф Лиги Европы.
Ранее НСН рассказала о прошедшем матче в Петербурге, где местный «Зенит» уступил германскому «Лейпцигу» в групповом турнире Лиги Чемпионов 0 : 2. Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил, что «судя по игре "Зенита", нашим командам рано играть в Лиге Чемпионов. Мы слабее по мастерству. В игровом плане "Лейпциг" был сильнее, они были хозяевами на поле».
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