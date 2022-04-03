Леопарды в Приморье расселяются из-за высокой плотности популяции

«Плотность популяции, по оценкам ученых, близка к предельной, поэтому леопарды расселяются. Подросшие самцы идут искать себе новые участки для охоты. Они осваивают новые территории, идут во все стороны. Ареал растет пространственно, это хорошо», — пояснил Бардюк.

По его словам, порядка пяти леопардов замечены в Полтавском заповеднике, животных фиксируют в Комиссаровском заказнике. Леопарды идут на восток, юг, в том числе на границу с КНДР, а также на запад — в Китай.

«То есть звери заходят до 40 км на территорию КНР, большая часть возвращается, а некоторые остаются там, рожают детенышей. Процесс расселения будет идти и дальше, и в КНДР леопарды будут идти. Надеемся, что путем реинтродукции в Уссурийском заповеднике, с помощью создания экокоридора мы «восполним» южный Сихотэ-Алинь», — цитируют директора национального парка «Известия».

Виктор Бардюк также сообщил, что границы «Земли леопарда» собираются расширять в связи с ростом популяции редчайшего дальневосточного леопарда.

