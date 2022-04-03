Леопарды в Приморье расселяются из-за высокой плотности популяции
На юго-западе Приморья плотность популяции редчайшего дальневосточного леопарда увеличилась почти до предельной. Теперь животные расселяются во все стороны, рассказал РИА Новости директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк.
«Плотность популяции, по оценкам ученых, близка к предельной, поэтому леопарды расселяются. Подросшие самцы идут искать себе новые участки для охоты. Они осваивают новые территории, идут во все стороны. Ареал растет пространственно, это хорошо», — пояснил Бардюк.
По его словам, порядка пяти леопардов замечены в Полтавском заповеднике, животных фиксируют в Комиссаровском заказнике. Леопарды идут на восток, юг, в том числе на границу с КНДР, а также на запад — в Китай.
«То есть звери заходят до 40 км на территорию КНР, большая часть возвращается, а некоторые остаются там, рожают детенышей. Процесс расселения будет идти и дальше, и в КНДР леопарды будут идти. Надеемся, что путем реинтродукции в Уссурийском заповеднике, с помощью создания экокоридора мы «восполним» южный Сихотэ-Алинь», — цитируют директора национального парка «Известия».
Виктор Бардюк также сообщил, что границы «Земли леопарда» собираются расширять в связи с ростом популяции редчайшего дальневосточного леопарда.
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