Косаток освободят из «тюрьмы» до 1 сентября

Всех косаток планируют выпустить на волю, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова. Когда животные окажутся в открытом море, дальше ведомство будет заниматься выпуском белух. Их также доставят в район Шантарских островов. Глава ведомства сообщил, что полностью освободить животных из «китовой тюрьмы» необходимо до конца этого года. Но все будет зависеть от погодных условий и наличия специальной техники.

Океанолог: Неизвестно, выживут ли выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки

Напомним, первую партию животных отпустили в Охотское море 27 июня. Ученые установили на них спутниковые метки, благодаря которым удалось обнаружить животных в районе Шантарских островов.

О злополучной «китовой тюрьме» стало известно в 2018 году. Незаконно пойманных животных намеревались продать в китайские океанариумы.


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ФОТО: РИА Новости
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