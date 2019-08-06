Косаток освободят из «тюрьмы» до 1 сентября

Всех косаток планируют выпустить на волю, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова. Когда животные окажутся в открытом море, дальше ведомство будет заниматься выпуском белух. Их также доставят в район Шантарских островов. Глава ведомства сообщил, что полностью освободить животных из «китовой тюрьмы» необходимо до конца этого года. Но все будет зависеть от погодных условий и наличия специальной техники.