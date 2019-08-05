Косачев назвал страны с РСМД США мишенью ядерного оружия
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что любая страна, которая решит разместить на своей территории ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), автоматически становится мишенью ядерного оружия.
"С этим должна быть полная ясность, что называется, уже "на берегу", до того, как начнутся пропагандистские кампании на тему "а нас-то за что? Мы просто разрешили США разместить у нас свои ракеты, но они направлены исключительно против террористов (Ирана, КНДР, Сирии и т. п.)". Не выйдет. Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут", - приводит его слова агентство ТАСС.
Косачев также подчеркнул, что Россия всегда готова к переговорам. "… но, естественно, не на тему о якобы ее нарушениях своих обязательств. Да и тема участия третьих стран не является предметом двусторонних отношений участников прежнего соглашения [ДРСМД] и не может быть условием начала переговоров двух мировых ядерных лидеров", - цитирует его ТАСС.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, как Москве реагировать на предстоящие ракетные испытания в США после выхода Вашингтона из договора ДРСМД.
Напомним, действие договора РСМД было официально приостановлено 2 августа текущего года по инициативе США.
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