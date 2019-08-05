Косачев назвал страны с РСМД США мишенью ядерного оружия

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что любая страна, которая решит разместить на своей территории ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), автоматически становится мишенью ядерного оружия.

"С этим должна быть полная ясность, что называется, уже "на берегу", до того, как начнутся пропагандистские кампании на тему "а нас-то за что? Мы просто разрешили США разместить у нас свои ракеты, но они направлены исключительно против террористов (Ирана, КНДР, Сирии и т. п.)". Не выйдет. Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут", - приводит его слова агентство ТАСС.