Кононенко предположил, что Голунов снимал наркотиками стресс

При этом он вспоминает историю с журналистом Павлом Коныгиным из «Новой газеты», который однажды также попался на наркотиках, а сегодня вышел защищать Ивана Голунова на одиночный пикет. Его в июне 2015 года задерживали органы госбезопасности ДНР. При этом сотрудник «Новой газеты» сдал тест на наркотики, который оказался положительным, после чего либерального журналиста депортировали в Россию.

«Ну почему, почему вы все так уверены, что один конкретный журналист (Иван Головин), тем более занимающийся таким стремным жанром, не мог снимать стресс, как Каныгин?», - в итоге пишет Максим Кононенко.



