Кононенко предположил, что Голунов снимал наркотиками стресс
Известный публицист Максим Кононенко отреагировал в своем телеграмм-канале на арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По его мнению, оппозиционный журналист вполне мог увлекаться наркотиками.
Напомним, последнего вчера задержали в Москве с партией сильнодействующего психотропного нарковещества. По словам Коненко, такие как Иван Голунов вызывает в нем сочувствие, как и люди его защищающие. «Я не осуждаю всех этих людей (кроме Шендеровича, он не человек, он козел). Я сочувствую им. Журналистика - тяжкий труд. Ладно там наркотики, их еще доставать надо, а сколько журналистов пьет беспробудно! Да хотя бы на меня посмотрите. Хотя я и не журналист никакой», - пишет Коненко.
При этом он вспоминает историю с журналистом Павлом Коныгиным из «Новой газеты», который однажды также попался на наркотиках, а сегодня вышел защищать Ивана Голунова на одиночный пикет. Его в июне 2015 года задерживали органы госбезопасности ДНР. При этом сотрудник «Новой газеты» сдал тест на наркотики, который оказался положительным, после чего либерального журналиста депортировали в Россию.
«Ну почему, почему вы все так уверены, что один конкретный журналист (Иван Головин), тем более занимающийся таким стремным жанром, не мог снимать стресс, как Каныгин?», - в итоге пишет Максим Кононенко.
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