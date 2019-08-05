Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США. Кроме того, страна исключает поднятие пошлин на данную категорию товаров, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, такие действия Китая стали ответом на решение Соединенных Штатов ввести пошлины в 10% на китайскую продукцию стоимостью $300 млрд.

Напомним, Китай и США уже несколько месяцев ведут переговоры по урегулированию торговых споров.

