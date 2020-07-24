Караканский бор получил статус природного парка

Вопрос об образовании особо охраняемой территории в Караканском бору впервые был поднят в 1995 году, когда был принят федеральный закон об особо охраняемых природных территориях.

Леса Караканского хвойного бора занимают 99 000 гектаров. Компактный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 километров.

В 2012 году была создана рабочая группа под руководством первого вице-губернатора Анатолия Соболева, в задачу которой входило определение необходимости и реальной возможности создания такой территории.

Группа пришла к следующим выводам: территория Караканского бора содержит большое количество природных объектов, археологического и историко-культурного наследия, подлежащих особой охране. При этом захламление территории бора порубочными остатками, самовольные рубки, пожары и травяные палы, браконьерство, и, особенно – неконтролируемый, всё возрастающий поток отдыхающих постепенно разрушают природную основу будущей туристической деятельности. Как итог - создание на территории Караканского бора особо охраняемой территории регионального значения, предусматривающей сохранение сложившегося лесопользования.

«Караканский бор - это достояние Новосибирской области, эту жемчужину необходимо сохранить, - заявил на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области депутат Андрей Жирнов.

На совещании по вопросу рекреационного развития Караканского бора 23 июля приняли участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, депутаты Заксобрания Олег Подойма и Анатолий Жуков, руководители администрации Ордынского района и районного Совета депутатов, представители исполнительной власти областного уровня, активисты-экологи, представители общественности.

«Необходимо принимать решение – создать на территории Каракана особо охраняемую природную территорию, - заявил Андрей Травников. - Мы видим её сегодня как природный парк. В качестве первого шага мы определили границы охраняемой территории, при этом оговорились, что, возможно, по ходу подготовки документов эти границы даже будут расширены. Они точно будут охватывать особо ценную часть бора и прибрежную линию».

Андрей Шимкив особое внимание уделил ситуации, сложившейся со сдачей лесных участков в аренду.

«Необходимо ясно понять - чем меньше мы выдаём делян в лесу арендаторам, тем богаче будут наши лесхозы, - заявил Председатель Законодательного Собрания. - Могу утверждать уверенно – на протяжении последних пятнадцати лет лесхозы Новосибирской области банкротили преднамеренно, чтобы после этого раздать леса в аренду коммерсантам. При этом арендаторов надо заставлять убирать за собой в лесу, заставлять бороться с пожарами. Но, главное - своими лесхозами мы сможем и заработать, и создать рабочие места».



